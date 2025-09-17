Efinity Harga (EFI)
-0.07%
-13.63%
-10.07%
-10.07%
Efinity (EFI) harga masa nyata ialah $0.108515. Sepanjang 24 jam yang lalu, EFI didagangkan antara $ 0.105844 rendah dan $ 0.130696 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EFI sepanjang masa ialah $ 3.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00981122.
Dari segi prestasi jangka pendek, EFI telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -13.63% dalam 24 jam dan -10.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Efinity ialah $ 9.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EFI ialah 86.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 217.03M.
Pada hari ini, perubahan harga Efinity kepada USD adalah $ -0.0171304939318372.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Efinity kepada USD adalah $ -0.0365364145.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Efinity kepada USD adalah $ +0.4319367195.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Efinity kepada USD adalah $ +0.06712834495294194.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0171304939318372
|-13.63%
|30 Hari
|$ -0.0365364145
|-33.66%
|60 Hari
|$ +0.4319367195
|+398.04%
|90 Hari
|$ +0.06712834495294194
|+162.20%
Efinity is an blockchain for non-fungible tokens (NFTs) developed by Enjin. Enjin pioneered the NFT industry in 2017, authoring ERC-1155, the groundbreaking NFT token standard, and launching the first NFT creation platform. Efinity is the world’s cross-chain NFT blockchain. Powered by the deflationary Efinity Token (EFI), the network is environmentally friendly, scalable, and built for games, apps, enterprises, and creators to deliver their own non-fungible tokens to mainstream audiences. Built on Polkadot in partnership with Parity Technologies and the Web3 Foundation, Efinity is a new blockchain that's purpose-built for NFTs. It's a token highway designed to enable a specific kind of future—where NFTs are as widespread and easy to use as smartphones today. Featuring transaction fee delegation, smart contracts, fuel tanks, crafting, discrete accounts, instant swaps, native multisig, price discovery, cross-chain marketplaces, and a NFT launchpad. Efinity’s transactions are confirmed in 6 seconds and scale to 1000 TPS; in comparison, the Ethereum network currently runs at around 15 TPS. Efinity will enable NFTs to be utilized by virtually any industry, unlocking trillions of dollars in currently illiquid and unique real-world and digital assets. Efinity is developed as a parachain on Polkadot, the next-generation, fully decentralized network that is solving the largest issues facing blockchains today, including interoperability, scalability, speed, security, privacy, developability and governance. Efinity Token (EFI), Efinity’s deflationary token is designed for transaction fees, liquidity, and rewards. Featuring community governance for EFI holders to submit and vote on proposals to steer the future of the network. Efinity’s network fees, marketplace commissions, cross-chain bridging tolls, and smart contract fees will go towards yield that can be earned by staking and infusing Enjin Coin (ENJ) and participating in trading and discovering NFTs. ENJ is a critical part of the solution, allowing any user to nominate the most efficient collator nodes that run the Efinity blockchain. Additionally, EFI will be a core utility of NFT.io, a next generation multi-chain NFT launchpad and marketplace. Earned EFI will be required to farm exclusive NFTs and participate in the NFT.io ecosystem
