Apakah itu EGG (EGG)

Egg is a decentralized meme coin that pays homage to the viral Instagram egg of 2019, with an ambitious goal to flip Pepe as the reigning meme in the crypto space. As it embarks on this exciting journey, Egg aims to become the most viral meme on the Solana blockchain. Serving as a playful and entertaining cryptocurrency, Egg offers a unique platform for community engagement and rewards. Its standout utility lies in enabling users to participate in meme battles, providing both entertainment and potential rewards. With its presence across multiple chains and a community-driven ethos, Egg is more than just a meme coin; it's a lighthearted yet promising venture for investors and meme enthusiasts looking for a dynamic and engaging experience in the crypto world. Once upon a time, in the bustling world of cryptocurrencies and internet memes, there was a visionary known as Klaid "MemeMaster" Eggerson. Klaid, the founder and CEO of EGG, was as quirky as he was brilliant. The story goes that one sunny afternoon, while scrolling through social media, Klaid stumbled upon the record-breaking Instagram egg of 2019. As he chuckled at the egg's simplicity yet viral nature, a lightbulb flickered in his mind. "Why not create a meme coin that's just as fun and community-driven?" he thought. Thus, EGG was born. But here's the twist: Klaid always believed that the true essence of a meme is its ability to belong to everyone and no one at the same time. So, he decided that while he may have cracked the egg, it was the community that would make the omelet. Klaid is known to say, "I might have laid the first EGG, but it's the community that hatches it." He envisioned EGG as a project where everyone could crack jokes, share laughs, and maybe even make a few bucks along the way. Egg is built on the Solana blockchain, renowned for its high-speed and low-cost transactions. This technical foundation is key to Egg's ability to offer a seamless and efficient user experience.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

EGG (EGG) Sumber Laman Web Rasmi

EGG Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EGG (EGG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EGG (EGG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EGG.

Semak EGG ramalan harga sekarang!

EGG kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik EGG (EGG)

Memahami tokenomik EGG (EGG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EGG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EGG (EGG) Berapakah nilai EGG (EGG) hari ini? Harga langsung EGG dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EGG ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa EGG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran EGG? Had pasaran untuk EGG ialah $ 42.36K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EGG? Bekalan edaran EGG ialah 5.99B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EGG? EGG mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EGG? EGG melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan EGG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EGGialah -- USD . Adakah EGG akan naik lebih tinggi tahun ini? EGG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EGGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

EGG (EGG) Kemas Kini Industri Penting