Apakah itu Eggdog (EGG)

Eggdog Crypto is an innovative and playful project inspired by the internet meme sensation that took the online world by storm. Originating from a video titled "Meet Eggdog" uploaded by YouTuber Zamsire on March 2, 2019, the Eggdog meme features a 3D model of a dog shaped like an egg, engaging in various comical and absurd scenarios. Since its debut, the Eggdog phenomenon has gained widespread popularity, spawning numerous creative iterations like "Eggdog Diner" on March 12, 2019, also by Zamsire, and a real-life version in a video aptly titled "Eggdog" by YouTuber Rapid Liquid on May 3, 2019. Eggdog Crypto aims to capture the essence of this internet sensation in the world of digital assets. Embracing the whimsical nature of Eggdog, the project introduces a unique and entertaining approach to the crypto space. With a community that appreciates the humor and creativity surrounding Eggdog, the project envisions a lighthearted and engaging environment where users can participate in activities such as stretching Eggdogs into the air ridiculously high or witnessing them dancing in a delightful virtual space. As a testament to the power of internet culture, Eggdog Crypto brings a refreshing and humorous twist to the world of blockchain, inviting users to join the community and explore the fun side of crypto.

Eggdog (EGG) Sumber Laman Web Rasmi

Eggdog Ramalan Harga (USD)

EGG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Eggdog (EGG)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Eggdog (EGG) Berapakah nilai Eggdog (EGG) hari ini? Harga langsung EGG dalam USD ialah 0.00010684 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EGG ke USD? $ 0.00010684 . Lihat Harga semasa EGG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Eggdog? Had pasaran untuk EGG ialah $ 106.81K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EGG? Bekalan edaran EGG ialah 999.99M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EGG? EGG mencapai harga ATH sebanyak 0.01890146 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EGG? EGG melihat harga ATL sebanyak 0.00007951 USD . Berapakah jumlah dagangan EGG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EGGialah -- USD . Adakah EGG akan naik lebih tinggi tahun ini? EGG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EGGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Eggdog (EGG) Kemas Kini Industri Penting