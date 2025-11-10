BursaDEX+
Harga Eggle Energy langsung hari ini ialah 0.03106237 USD.ENG modal pasaran ialah 18,693,319 USD. Jejaki masa nyata ENG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ENG

Maklumat Harga ENG

Apakah ENG

Kertas putih ENG

Laman Web Rasmi ENG

Tokenomik ENG

Ramalan Harga ENG

Eggle Energy Logo

Eggle Energy Harga (ENG)

Tidak tersenarai

1 ENG ke USD Harga Langsung:

$0.03092034
$0.03092034
+3.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Eggle Energy (ENG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:26:25 (UTC+8)

Eggle Energy Harga Hari Ini

Harga langsung Eggle Energy (ENG) hari ini ialah $ 0.03106237, dengan 4.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ENG kepada USD penukaran adalah $ 0.03106237 setiap ENG.

Eggle Energy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 18,693,319, dengan bekalan edaran sebanyak 602.20M ENG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ENG didagangkan antara $ 0.02961283 (rendah) dan $ 0.03175637 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04452341, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02724465.

Dalam prestasi jangka pendek, ENG dipindahkan -1.40% dalam sejam terakhir dan -8.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Eggle Energy (ENG) Maklumat Pasaran

$ 18.69M
$ 18.69M

--
--

$ 21.64M
$ 21.64M

602.20M
602.20M

697,204,996.2257041
697,204,996.2257041

Had Pasaran semasa Eggle Energy ialah $ 18.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ENG ialah 602.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 697204996.2257041. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.64M.

Eggle Energy Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02961283
$ 0.02961283
24J Rendah
$ 0.03175637
$ 0.03175637
24J Tinggi

$ 0.02961283
$ 0.02961283

$ 0.03175637
$ 0.03175637

$ 0.04452341
$ 0.04452341

$ 0.02724465
$ 0.02724465

-1.40%

+4.61%

-8.14%

-8.14%

Eggle Energy (ENG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Eggle Energy kepada USD adalah $ +0.0013684.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Eggle Energy kepada USD adalah $ -0.0045196183.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Eggle Energy kepada USD adalah $ -0.0062208080.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Eggle Energy kepada USD adalah $ -0.00618056126085864.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0013684+4.61%
30 Hari$ -0.0045196183-14.55%
60 Hari$ -0.0062208080-20.02%
90 Hari$ -0.00618056126085864-16.59%

Ramalan Harga untuk Eggle Energy

Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ENG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Eggle Energy (ENG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Eggle Energy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Eggle Energy yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ENG ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Eggle Energy Ramalan Harga.

Apakah itu Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Eggle Energy (ENG) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Eggle Energy

Berapakah nilai 1 Eggle Energy pada tahun 2030?
Jika Eggle Energy berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Eggle Energy berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:26:25 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Eggle Energy

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04371

$0.1274

$0.00313

$0.00449

$0.013775

$0.000003800

$0.1274

