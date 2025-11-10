Eggle Energy Harga Hari Ini

Harga langsung Eggle Energy (ENG) hari ini ialah $ 0.03106237, dengan 4.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ENG kepada USD penukaran adalah $ 0.03106237 setiap ENG.

Eggle Energy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 18,693,319, dengan bekalan edaran sebanyak 602.20M ENG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ENG didagangkan antara $ 0.02961283 (rendah) dan $ 0.03175637 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04452341, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02724465.

Dalam prestasi jangka pendek, ENG dipindahkan -1.40% dalam sejam terakhir dan -8.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Eggle Energy (ENG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.69M$ 18.69M $ 18.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.64M$ 21.64M $ 21.64M Bekalan Peredaran 602.20M 602.20M 602.20M Jumlah Bekalan 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

