EggNuke (EGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.11% Perubahan Harga (1D) +18.98% Perubahan Harga (7D) +100.27% Perubahan Harga (7D) +100.27%

EggNuke (EGG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGG telah berubah sebanyak +1.11% sejak sejam yang lalu, +18.98% dalam 24 jam dan +100.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EggNuke (EGG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.28K$ 73.28K $ 73.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.28K$ 73.28K $ 73.28K Bekalan Peredaran 492.70M 492.70M 492.70M Jumlah Bekalan 492,696,042.78416014 492,696,042.78416014 492,696,042.78416014

Had Pasaran semasa EggNuke ialah $ 73.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGG ialah 492.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 492696042.78416014. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.28K.