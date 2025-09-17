Lagi Mengenai EGGP

Eggplant Finance Harga (EGGP)

Tidak tersenarai

1 EGGP ke USD Harga Langsung:

$0,00760535
$0,00760535$0,00760535
+2,10%1D
Eggplant Finance (EGGP) Carta Harga Langsung
Eggplant Finance (EGGP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0,00744256
$ 0,00744256$ 0,00744256
24J Rendah
$ 0,00766446
$ 0,00766446$ 0,00766446
24J Tinggi

$ 0,00744256
$ 0,00744256$ 0,00744256

$ 0,00766446
$ 0,00766446$ 0,00766446

$ 9,55
$ 9,55$ 9,55

$ 0,0050326
$ 0,0050326$ 0,0050326

-0,16%

+2,18%

+4,09%

+4,09%

Eggplant Finance (EGGP) harga masa nyata ialah $0,00760535. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGGP didagangkan antara $ 0,00744256 rendah dan $ 0,00766446 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGGP sepanjang masa ialah $ 9,55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,0050326.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGGP telah berubah sebanyak -0,16% sejak sejam yang lalu, +2,18% dalam 24 jam dan +4,09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eggplant Finance (EGGP) Maklumat Pasaran

$ 3,31K
$ 3,31K$ 3,31K

--
----

$ 3,63K
$ 3,63K$ 3,63K

435,41K
435,41K 435,41K

476 767,513
476 767,513 476 767,513

Had Pasaran semasa Eggplant Finance ialah $ 3,31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGGP ialah 435,41K, dengan jumlah bekalan sebanyak 476767.513. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3,63K.

Eggplant Finance (EGGP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Eggplant Finance kepada USD adalah $ +0,00016242.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Eggplant Finance kepada USD adalah $ +0,0007900186.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Eggplant Finance kepada USD adalah $ +0,0014882757.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Eggplant Finance kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0,00016242+2,18%
30 Hari$ +0,0007900186+10,39%
60 Hari$ +0,0014882757+19,57%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Eggplant Finance (EGGP)

Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Eggplant Finance (EGGP) Sumber

Laman Web Rasmi

Eggplant Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Eggplant Finance (EGGP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Eggplant Finance (EGGP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Eggplant Finance.

Semak Eggplant Finance ramalan harga sekarang!

EGGP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Eggplant Finance (EGGP)

Memahami tokenomik Eggplant Finance (EGGP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EGGP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Eggplant Finance (EGGP)

Berapakah nilai Eggplant Finance (EGGP) hari ini?
Harga langsung EGGP dalam USD ialah 0,00760535 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EGGP ke USD?
Harga semasa EGGP ke USD ialah $ 0,00760535. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Eggplant Finance?
Had pasaran untuk EGGP ialah $ 3,31K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EGGP?
Bekalan edaran EGGP ialah 435,41K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EGGP?
EGGP mencapai harga ATH sebanyak 9,55 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EGGP?
EGGP melihat harga ATL sebanyak 0,0050326 USD.
Berapakah jumlah dagangan EGGP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EGGPialah -- USD.
Adakah EGGP akan naik lebih tinggi tahun ini?
EGGP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EGGPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 23:12:18 (UTC+8)

Penafian

