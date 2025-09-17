Eggplant Finance (EGGP) Maklumat Harga (USD)

Eggplant Finance (EGGP) harga masa nyata ialah $0,00760535. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGGP didagangkan antara $ 0,00744256 rendah dan $ 0,00766446 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGGP sepanjang masa ialah $ 9,55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,0050326.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGGP telah berubah sebanyak -0,16% sejak sejam yang lalu, +2,18% dalam 24 jam dan +4,09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eggplant Finance (EGGP) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Eggplant Finance ialah $ 3,31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGGP ialah 435,41K, dengan jumlah bekalan sebanyak 476767.513. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3,63K.