Eggs Finance (EGGS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00113113$ 0.00113113 $ 0.00113113 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) +1.03% Perubahan Harga (7D) -1.14% Perubahan Harga (7D) -1.14%

Eggs Finance (EGGS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGGS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGGS sepanjang masa ialah $ 0.00113113, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGGS telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +1.03% dalam 24 jam dan -1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eggs Finance (EGGS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M Bekalan Peredaran 29.05B 29.05B 29.05B Jumlah Bekalan 29,049,384,974.6686 29,049,384,974.6686 29,049,384,974.6686

Had Pasaran semasa Eggs Finance ialah $ 10.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGGS ialah 29.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 29049384974.6686. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.12M.