Eggs Finance Logo

Eggs Finance Harga (EGGS)

Tidak tersenarai

1 EGGS ke USD Harga Langsung:

$0.00034873
$0.00034873$0.00034873
+1.00%1D
mexc
USD
Eggs Finance (EGGS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:35:17 (UTC+8)

Eggs Finance (EGGS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113113
$ 0.00113113$ 0.00113113

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+1.03%

-1.14%

-1.14%

Eggs Finance (EGGS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGGS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGGS sepanjang masa ialah $ 0.00113113, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGGS telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +1.03% dalam 24 jam dan -1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eggs Finance (EGGS) Maklumat Pasaran

$ 10.12M
$ 10.12M$ 10.12M

--
----

$ 10.12M
$ 10.12M$ 10.12M

29.05B
29.05B 29.05B

29,049,384,974.6686
29,049,384,974.6686 29,049,384,974.6686

Had Pasaran semasa Eggs Finance ialah $ 10.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGGS ialah 29.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 29049384974.6686. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.12M.

Eggs Finance (EGGS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Eggs Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Eggs Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Eggs Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Eggs Finance kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.03%
30 Hari$ 0-7.84%
60 Hari$ 0-19.86%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Eggs Finance (EGGS)

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

Eggs Finance (EGGS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Eggs Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Eggs Finance (EGGS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Eggs Finance (EGGS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Eggs Finance.

Semak Eggs Finance ramalan harga sekarang!

EGGS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Eggs Finance (EGGS)

Memahami tokenomik Eggs Finance (EGGS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EGGS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Eggs Finance (EGGS)

Berapakah nilai Eggs Finance (EGGS) hari ini?
Harga langsung EGGS dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EGGS ke USD?
Harga semasa EGGS ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Eggs Finance?
Had pasaran untuk EGGS ialah $ 10.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EGGS?
Bekalan edaran EGGS ialah 29.05B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EGGS?
EGGS mencapai harga ATH sebanyak 0.00113113 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EGGS?
EGGS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan EGGS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EGGSialah -- USD.
Adakah EGGS akan naik lebih tinggi tahun ini?
EGGS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EGGSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.