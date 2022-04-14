Tokenomik Eggs Finance (EGGS)
Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.
Memahami tokenomik Eggs Finance (EGGS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token EGGS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token EGGS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik EGGS, terokai EGGS harga langsung token!
