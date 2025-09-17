Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003213 $ 0.00003213 $ 0.00003213 24J Rendah $ 0.0000335 $ 0.0000335 $ 0.0000335 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003213$ 0.00003213 $ 0.00003213 24J Tinggi $ 0.0000335$ 0.0000335 $ 0.0000335 Sepanjang Masa $ 0.00152704$ 0.00152704 $ 0.00152704 Harga Terendah $ 0.00000871$ 0.00000871 $ 0.00000871 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) +2.86% Perubahan Harga (7D) +6.62% Perubahan Harga (7D) +6.62%

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) harga masa nyata ialah $0.00003325. Sepanjang 24 jam yang lalu, EIDMUBARAK didagangkan antara $ 0.00003213 rendah dan $ 0.0000335 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EIDMUBARAK sepanjang masa ialah $ 0.00152704, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000871.

Dari segi prestasi jangka pendek, EIDMUBARAK telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +2.86% dalam 24 jam dan +6.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.25K$ 33.25K $ 33.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.25K$ 33.25K $ 33.25K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Eid Mubarak ialah $ 33.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EIDMUBARAK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.25K.