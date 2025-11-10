Eigenpie Harga Hari Ini

Harga langsung Eigenpie (EGP) hari ini ialah $ 0.362689, dengan 27.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EGP kepada USD penukaran adalah $ 0.362689 setiap EGP.

Eigenpie kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,341,677, dengan bekalan edaran sebanyak 3.69M EGP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EGP didagangkan antara $ 0.276771 (rendah) dan $ 0.519689 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 9.68, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.212282.

Dalam prestasi jangka pendek, EGP dipindahkan -8.26% dalam sejam terakhir dan +15.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Eigenpie (EGP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Bekalan Peredaran 3.69M 3.69M 3.69M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Eigenpie ialah $ 1.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGP ialah 3.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.63M.