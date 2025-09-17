Einsteinium Harga (EMC2)
--
--
-5.70%
-5.70%
Einsteinium (EMC2) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EMC2 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EMC2 sepanjang masa ialah $ 2.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, EMC2 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -5.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Einsteinium ialah $ 38.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EMC2 ialah 226.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 245465283.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.72K.
Pada hari ini, perubahan harga Einsteinium kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Einsteinium kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Einsteinium kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Einsteinium kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|-55.16%
|60 Hari
|$ 0
|-17.17%
|90 Hari
|$ 0
|--
Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android.
