Ekubo Protocol (EKUBO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.89 $ 3.89 $ 3.89 24J Rendah $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.89$ 3.89 $ 3.89 24J Tinggi $ 4.09$ 4.09 $ 4.09 Sepanjang Masa $ 7.64$ 7.64 $ 7.64 Harga Terendah $ 0.735467$ 0.735467 $ 0.735467 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) +2.01% Perubahan Harga (7D) -6.49% Perubahan Harga (7D) -6.49%

Ekubo Protocol (EKUBO) harga masa nyata ialah $4.09. Sepanjang 24 jam yang lalu, EKUBO didagangkan antara $ 3.89 rendah dan $ 4.09 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EKUBO sepanjang masa ialah $ 7.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.735467.

Dari segi prestasi jangka pendek, EKUBO telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +2.01% dalam 24 jam dan -6.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ekubo Protocol (EKUBO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.89M$ 40.89M $ 40.89M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.89M$ 40.89M $ 40.89M Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Ekubo Protocol ialah $ 40.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EKUBO ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.89M.