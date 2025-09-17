El Dorito (DORITO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03180585 24J Tinggi $ 0.03278082 Sepanjang Masa $ 0.210234 Harga Terendah $ 0.01779741 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.34% Perubahan Harga (7D) +3.79%

El Dorito (DORITO) harga masa nyata ialah $0.03211782. Sepanjang 24 jam yang lalu, DORITO didagangkan antara $ 0.03180585 rendah dan $ 0.03278082 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DORITO sepanjang masa ialah $ 0.210234, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01779741.

Dari segi prestasi jangka pendek, DORITO telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan +3.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

El Dorito (DORITO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Bekalan Peredaran 33.33M 33.33M 33.33M Jumlah Bekalan 33,333,236.53951506 33,333,236.53951506 33,333,236.53951506

Had Pasaran semasa El Dorito ialah $ 1.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DORITO ialah 33.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 33333236.53951506. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07M.