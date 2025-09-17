el gato (ELGATO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00002987 24J Tinggi $ 0.00003126 Sepanjang Masa $ 0.00113128 Harga Terendah $ 0.00000142 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) +0.62% Perubahan Harga (7D) -1.81%

el gato (ELGATO) harga masa nyata ialah $0.00003038. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELGATO didagangkan antara $ 0.00002987 rendah dan $ 0.00003126 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELGATO sepanjang masa ialah $ 0.00113128, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000142.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELGATO telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, +0.62% dalam 24 jam dan -1.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

el gato (ELGATO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 303.72K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 303.72K Bekalan Peredaran 10.00B Jumlah Bekalan 9,996,605,253.003063

Had Pasaran semasa el gato ialah $ 303.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELGATO ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9996605253.003063. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 303.72K.