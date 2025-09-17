Elastic Finance Token (EEFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 31.63 $ 31.63 $ 31.63 24J Rendah $ 32.65 $ 32.65 $ 32.65 24J Tinggi 24J Rendah $ 31.63$ 31.63 $ 31.63 24J Tinggi $ 32.65$ 32.65 $ 32.65 Sepanjang Masa $ 486.79$ 486.79 $ 486.79 Harga Terendah $ 31.21$ 31.21 $ 31.21 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) +0.49% Perubahan Harga (7D) +2.82% Perubahan Harga (7D) +2.82%

Elastic Finance Token (EEFI) harga masa nyata ialah $32.51. Sepanjang 24 jam yang lalu, EEFI didagangkan antara $ 31.63 rendah dan $ 32.65 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EEFI sepanjang masa ialah $ 486.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 31.21.

Dari segi prestasi jangka pendek, EEFI telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +0.49% dalam 24 jam dan +2.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Elastic Finance Token (EEFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Bekalan Peredaran 58.10K 58.10K 58.10K Jumlah Bekalan 58,103.20939701972 58,103.20939701972 58,103.20939701972

Had Pasaran semasa Elastic Finance Token ialah $ 1.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EEFI ialah 58.10K, dengan jumlah bekalan sebanyak 58103.20939701972. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.89M.