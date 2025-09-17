Apakah itu Elastos (ELA)

"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Elastos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Elastos (ELA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Elastos (ELA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Elastos.

Semak Elastos ramalan harga sekarang!

ELA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Elastos (ELA)

Memahami tokenomik Elastos (ELA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ELA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Elastos (ELA) Berapakah nilai Elastos (ELA) hari ini? Harga langsung ELA dalam USD ialah 2.3 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ELA ke USD? $ 2.3 . Lihat Harga semasa ELA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Elastos? Had pasaran untuk ELA ialah $ 52.68M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ELA? Bekalan edaran ELA ialah 22.90M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ELA? ELA mencapai harga ATH sebanyak 89.14 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ELA? ELA melihat harga ATL sebanyak 0.793867 USD . Berapakah jumlah dagangan ELA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ELAialah -- USD . Adakah ELA akan naik lebih tinggi tahun ini? ELA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ELAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Elastos (ELA) Kemas Kini Industri Penting