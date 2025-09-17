Lagi Mengenai ELA

Maklumat Harga ELA

Kertas putih ELA

Laman Web Rasmi ELA

Tokenomik ELA

Ramalan Harga ELA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Elastos Logo

Elastos Harga (ELA)

Tidak tersenarai

1 ELA ke USD Harga Langsung:

$2.3
$2.3$2.3
+8.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Elastos (ELA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:35:26 (UTC+8)

Elastos (ELA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.13
$ 2.13$ 2.13
24J Rendah
$ 2.48
$ 2.48$ 2.48
24J Tinggi

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

$ 89.14
$ 89.14$ 89.14

$ 0.793867
$ 0.793867$ 0.793867

-0.02%

+8.15%

+6.87%

+6.87%

Elastos (ELA) harga masa nyata ialah $2.3. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELA didagangkan antara $ 2.13 rendah dan $ 2.48 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELA sepanjang masa ialah $ 89.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.793867.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELA telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +8.15% dalam 24 jam dan +6.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Elastos (ELA) Maklumat Pasaran

$ 52.68M
$ 52.68M$ 52.68M

--
----

$ 59.97M
$ 59.97M$ 59.97M

22.90M
22.90M 22.90M

26,071,571.0
26,071,571.0 26,071,571.0

Had Pasaran semasa Elastos ialah $ 52.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELA ialah 22.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 26071571.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.97M.

Elastos (ELA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Elastos kepada USD adalah $ +0.173491.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Elastos kepada USD adalah $ +1.9487805700.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Elastos kepada USD adalah $ +1.2411973000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Elastos kepada USD adalah $ +0.9536799352961953.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.173491+8.15%
30 Hari$ +1.9487805700+84.73%
60 Hari$ +1.2411973000+53.97%
90 Hari$ +0.9536799352961953+70.84%

Apakah itu Elastos (ELA)

"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Elastos (ELA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Elastos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Elastos (ELA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Elastos (ELA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Elastos.

Semak Elastos ramalan harga sekarang!

ELA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Elastos (ELA)

Memahami tokenomik Elastos (ELA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ELA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Elastos (ELA)

Berapakah nilai Elastos (ELA) hari ini?
Harga langsung ELA dalam USD ialah 2.3 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ELA ke USD?
Harga semasa ELA ke USD ialah $ 2.3. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Elastos?
Had pasaran untuk ELA ialah $ 52.68M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ELA?
Bekalan edaran ELA ialah 22.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ELA?
ELA mencapai harga ATH sebanyak 89.14 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ELA?
ELA melihat harga ATL sebanyak 0.793867 USD.
Berapakah jumlah dagangan ELA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ELAialah -- USD.
Adakah ELA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ELA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ELAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:35:26 (UTC+8)

Elastos (ELA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.