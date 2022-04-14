Tokenomik Electric Dog Modish (EDM)

Tokenomik Electric Dog Modish (EDM)

Lihat cerapan utama tentang Electric Dog Modish (EDM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Electric Dog Modish (EDM) Maklumat

EDM is a groundbreaking cryptocurrency tailored for EDM enthusiasts, managed by the innovative EDM DAO. This dynamic community unites artists, DJs, producers, and fans globally. We craft immersive in-person experiences through spectacular EDM festivals and nurture a vibrant online community. As a token holder, you gain exclusive access to premier EDM events worldwide, with the ability to purchase tickets using EDM tokens and reserve VIP spots.

Laman Web Rasmi:
https://www.edmdao.com

Electric Dog Modish (EDM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Electric Dog Modish (EDM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.24K
Jumlah Bekalan:
$ 999.91M
Bekalan Edaran:
$ 999.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.24K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00711639
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Electric Dog Modish (EDM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Electric Dog Modish (EDM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EDM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EDM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EDM, terokai EDM harga langsung token!

EDM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EDM? Halaman ramalan harga EDM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.