Electronic Gulden Logo

Electronic Gulden Harga (EFL)

Tidak tersenarai

1 EFL ke USD Harga Langsung:

$0.115634
-14.20%1D
USD
Electronic Gulden (EFL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:11:22 (UTC+8)

Electronic Gulden (EFL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.114982
24J Rendah
$ 0.135618
24J Tinggi

$ 0.114982
$ 0.135618
$ 1.86
$ 0.00045443
+0.57%

-14.28%

-11.34%

-11.34%

Electronic Gulden (EFL) harga masa nyata ialah $0.115634. Sepanjang 24 jam yang lalu, EFL didagangkan antara $ 0.114982 rendah dan $ 0.135618 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EFL sepanjang masa ialah $ 1.86, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00045443.

Dari segi prestasi jangka pendek, EFL telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -14.28% dalam 24 jam dan -11.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Electronic Gulden (EFL) Maklumat Pasaran

$ 2.43M
--
$ 2.43M
21.00M
21,000,000.0
Had Pasaran semasa Electronic Gulden ialah $ 2.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EFL ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.43M.

Electronic Gulden (EFL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Electronic Gulden kepada USD adalah $ -0.0192763693765321.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Electronic Gulden kepada USD adalah $ +0.0261950672.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Electronic Gulden kepada USD adalah $ +0.0192350567.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Electronic Gulden kepada USD adalah $ -0.0129790909671508.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0192763693765321-14.28%
30 Hari$ +0.0261950672+22.65%
60 Hari$ +0.0192350567+16.63%
90 Hari$ -0.0129790909671508-10.09%

Apakah itu Electronic Gulden (EFL)

The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

Electronic Gulden (EFL) Sumber

Laman Web Rasmi

Electronic Gulden Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Electronic Gulden (EFL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Electronic Gulden (EFL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Electronic Gulden.

Semak Electronic Gulden ramalan harga sekarang!

EFL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Electronic Gulden (EFL)

Memahami tokenomik Electronic Gulden (EFL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EFL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Electronic Gulden (EFL)

Berapakah nilai Electronic Gulden (EFL) hari ini?
Harga langsung EFL dalam USD ialah 0.115634 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EFL ke USD?
Harga semasa EFL ke USD ialah $ 0.115634. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Electronic Gulden?
Had pasaran untuk EFL ialah $ 2.43M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EFL?
Bekalan edaran EFL ialah 21.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EFL?
EFL mencapai harga ATH sebanyak 1.86 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EFL?
EFL melihat harga ATL sebanyak 0.00045443 USD.
Berapakah jumlah dagangan EFL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EFLialah -- USD.
Adakah EFL akan naik lebih tinggi tahun ini?
EFL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EFLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.