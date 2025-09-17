Electronic Gulden (EFL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.114982 $ 0.114982 $ 0.114982 24J Rendah $ 0.135618 $ 0.135618 $ 0.135618 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.114982$ 0.114982 $ 0.114982 24J Tinggi $ 0.135618$ 0.135618 $ 0.135618 Sepanjang Masa $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Harga Terendah $ 0.00045443$ 0.00045443 $ 0.00045443 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) -14.28% Perubahan Harga (7D) -11.34% Perubahan Harga (7D) -11.34%

Electronic Gulden (EFL) harga masa nyata ialah $0.115634. Sepanjang 24 jam yang lalu, EFL didagangkan antara $ 0.114982 rendah dan $ 0.135618 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EFL sepanjang masa ialah $ 1.86, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00045443.

Dari segi prestasi jangka pendek, EFL telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -14.28% dalam 24 jam dan -11.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Electronic Gulden (EFL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Electronic Gulden ialah $ 2.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EFL ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.43M.