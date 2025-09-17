Electronic USD (EUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.997722 $ 0.997722 $ 0.997722 24J Rendah $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.997722$ 0.997722 $ 0.997722 24J Tinggi $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Sepanjang Masa $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Harga Terendah $ 0.867067$ 0.867067 $ 0.867067 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.04% Perubahan Harga (7D) -0.16% Perubahan Harga (7D) -0.16%

Electronic USD (EUSD) harga masa nyata ialah $0.999472. Sepanjang 24 jam yang lalu, EUSD didagangkan antara $ 0.997722 rendah dan $ 1.005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EUSD sepanjang masa ialah $ 1.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.867067.

Dari segi prestasi jangka pendek, EUSD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.04% dalam 24 jam dan -0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Electronic USD (EUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.44M$ 24.44M $ 24.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.44M$ 24.44M $ 24.44M Bekalan Peredaran 24.46M 24.46M 24.46M Jumlah Bekalan 24,456,033.71082185 24,456,033.71082185 24,456,033.71082185

Had Pasaran semasa Electronic USD ialah $ 24.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EUSD ialah 24.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 24456033.71082185. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.44M.