Harga langsung ElevateFi (EFI) hari ini ialah $ 20.11, dengan 0.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EFI kepada USD penukaran adalah $ 20.11 setiap EFI.

ElevateFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 591,443, dengan bekalan edaran sebanyak 29.41K EFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EFI didagangkan antara $ 19.98 (rendah) dan $ 20.29 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 20.31, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 19.77.

Dalam prestasi jangka pendek, EFI dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan -0.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ElevateFi (EFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 591.44K$ 591.44K $ 591.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 591.61K$ 591.61K $ 591.61K Bekalan Peredaran 29.41K 29.41K 29.41K Jumlah Bekalan 29,416.0752340809 29,416.0752340809 29,416.0752340809

Had Pasaran semasa ElevateFi ialah $ 591.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EFI ialah 29.41K, dengan jumlah bekalan sebanyak 29416.0752340809. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 591.61K.