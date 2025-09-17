Elexium (EX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0,01102243 $ 0,01102243 $ 0,01102243 24J Rendah $ 0,01143051 $ 0,01143051 $ 0,01143051 24J Tinggi 24J Rendah $ 0,01102243$ 0,01102243 $ 0,01102243 24J Tinggi $ 0,01143051$ 0,01143051 $ 0,01143051 Sepanjang Masa $ 2,11$ 2,11 $ 2,11 Harga Terendah $ 0,00983427$ 0,00983427 $ 0,00983427 Perubahan Harga (1J) +0,61% Perubahan Harga (1D) -0,71% Perubahan Harga (7D) +10,53% Perubahan Harga (7D) +10,53%

Elexium (EX) harga masa nyata ialah $0,01119454. Sepanjang 24 jam yang lalu, EX didagangkan antara $ 0,01102243 rendah dan $ 0,01143051 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EX sepanjang masa ialah $ 2,11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,00983427.

Dari segi prestasi jangka pendek, EX telah berubah sebanyak +0,61% sejak sejam yang lalu, -0,71% dalam 24 jam dan +10,53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Elexium (EX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39,40K$ 39,40K $ 39,40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39,74K$ 39,74K $ 39,74K Bekalan Peredaran 3,56M 3,56M 3,56M Jumlah Bekalan 3 588 000,0 3 588 000,0 3 588 000,0

Had Pasaran semasa Elexium ialah $ 39,40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EX ialah 3,56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3588000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39,74K.