Tokenomik Elexium (EX)

Tokenomik Elexium (EX)

Lihat cerapan utama tentang Elexium (EX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Elexium (EX) Maklumat

Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem.

Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform.

Laman Web Rasmi:
https://elexium.finance

Elexium (EX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Elexium (EX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 33.49K
$ 33.49K$ 33.49K
Jumlah Bekalan:
$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M
Bekalan Edaran:
$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 33.78K
$ 33.78K$ 33.78K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.11
$ 2.11$ 2.11
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00938042
$ 0.00938042$ 0.00938042
Harga Semasa:
$ 0.00941581
$ 0.00941581$ 0.00941581

Tokenomik Elexium (EX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Elexium (EX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EX, terokai EX harga langsung token!

EX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EX? Halaman ramalan harga EX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.