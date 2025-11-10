Eli Lilly xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Eli Lilly xStock (LLYX) hari ini ialah $ 924.18, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LLYX kepada USD penukaran adalah $ 924.18 setiap LLYX.

Eli Lilly xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 360,268, dengan bekalan edaran sebanyak 389.80 LLYX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LLYX didagangkan antara $ 922.75 (rendah) dan $ 924.58 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 960.26, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 624.79.

Dalam prestasi jangka pendek, LLYX dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan +6.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Eli Lilly xStock (LLYX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 360.27K$ 360.27K $ 360.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.73M$ 19.73M $ 19.73M Bekalan Peredaran 389.80 389.80 389.80 Jumlah Bekalan 21,343.98215452998 21,343.98215452998 21,343.98215452998

Had Pasaran semasa Eli Lilly xStock ialah $ 360.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LLYX ialah 389.80, dengan jumlah bekalan sebanyak 21343.98215452998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.73M.