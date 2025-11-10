Eli5a Harga Hari Ini

Harga langsung Eli5a (ELI5A) hari ini ialah $ 0.02669463, dengan 15.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ELI5A kepada USD penukaran adalah $ 0.02669463 setiap ELI5A.

Eli5a kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 531,411, dengan bekalan edaran sebanyak 19.93M ELI5A. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ELI5A didagangkan antara $ 0.02288242 (rendah) dan $ 0.02666521 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03709928, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00431141.

Dalam prestasi jangka pendek, ELI5A dipindahkan +1.25% dalam sejam terakhir dan -2.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Eli5a (ELI5A) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 531.41K$ 531.41K $ 531.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 559.97K$ 559.97K $ 559.97K Bekalan Peredaran 19.93M 19.93M 19.93M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Eli5a ialah $ 531.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELI5A ialah 19.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 559.97K.