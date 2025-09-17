Lagi Mengenai ELXAI

ELIXIR AI (ELXAI) Carta Harga Langsung
ELIXIR AI (ELXAI) Maklumat Harga (USD)

ELIXIR AI (ELXAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELXAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELXAI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELXAI telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +1.12% dalam 24 jam dan -3.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa ELIXIR AI ialah $ 26.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELXAI ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999964.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.94K.

ELIXIR AI (ELXAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ELIXIR AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ELIXIR AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ELIXIR AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ELIXIR AI kepada USD adalah $ 0.

Hari ini$ 0+1.12%
30 Hari$ 0-7.90%
60 Hari$ 0+93.90%
90 Hari$ 0--

Apakah itu ELIXIR AI (ELXAI)

Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ELIXIR AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ELIXIR AI (ELXAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ELIXIR AI (ELXAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ELIXIR AI.

Semak ELIXIR AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik ELIXIR AI (ELXAI)

Memahami tokenomik ELIXIR AI (ELXAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ELXAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ELIXIR AI (ELXAI)

Berapakah nilai ELIXIR AI (ELXAI) hari ini?
Harga langsung ELXAI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ELXAI ke USD?
Harga semasa ELXAI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ELIXIR AI?
Had pasaran untuk ELXAI ialah $ 26.94K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ELXAI?
Bekalan edaran ELXAI ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ELXAI?
ELXAI mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ELXAI?
ELXAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ELXAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ELXAIialah -- USD.
Adakah ELXAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
ELXAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ELXAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
ELIXIR AI (ELXAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.