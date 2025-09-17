Elixir deUSD (DEUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.994001 24J Tinggi $ 1.002 Sepanjang Masa Harga Tertinggi $ 1.04 Harga Terendah $ 0.978154 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -0.15% Perubahan Harga (7D) +0.05%

Elixir deUSD (DEUSD) harga masa nyata ialah $0.998978. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEUSD didagangkan antara $ 0.994001 rendah dan $ 1.002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEUSD sepanjang masa ialah $ 1.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.978154.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEUSD telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Elixir deUSD (DEUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 123.51M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 123.51M Bekalan Peredaran 123.65M Jumlah Bekalan 123,647,454.7804456

Had Pasaran semasa Elixir deUSD ialah $ 123.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEUSD ialah 123.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 123647454.7804456. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 123.51M.