Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 24J Rendah $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 24J Tinggi $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Sepanjang Masa $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Harga Terendah $ 0.593515$ 0.593515 $ 0.593515 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) -0.41% Perubahan Harga (7D) -0.41%

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) harga masa nyata ialah $1.056. Sepanjang 24 jam yang lalu, SDEUSD didagangkan antara $ 1.049 rendah dan $ 1.057 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SDEUSD sepanjang masa ialah $ 1.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.593515.

Dari segi prestasi jangka pendek, SDEUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -0.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.19M$ 49.19M $ 49.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.19M$ 49.19M $ 49.19M Bekalan Peredaran 46.58M 46.58M 46.58M Jumlah Bekalan 46,577,085.58454038 46,577,085.58454038 46,577,085.58454038

Had Pasaran semasa Elixir Staked deUSD ialah $ 49.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SDEUSD ialah 46.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 46577085.58454038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.19M.