Elixir Staked deUSD Harga (SDEUSD)

$1.056
0.00%1D
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Carta Harga Langsung
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Maklumat Harga (USD)

$ 1.049
24J Rendah
$ 1.057
24J Tinggi

$ 1.049
$ 1.057
$ 1.2
$ 0.593515
+0.06%

-0.41%

-0.41%

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) harga masa nyata ialah $1.056. Sepanjang 24 jam yang lalu, SDEUSD didagangkan antara $ 1.049 rendah dan $ 1.057 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SDEUSD sepanjang masa ialah $ 1.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.593515.

Dari segi prestasi jangka pendek, SDEUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -0.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Maklumat Pasaran

$ 49.19M
--
$ 49.19M
46.58M
46,577,085.58454038
Had Pasaran semasa Elixir Staked deUSD ialah $ 49.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SDEUSD ialah 46.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 46577085.58454038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.19M.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Elixir Staked deUSD kepada USD adalah $ +0.00062887.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Elixir Staked deUSD kepada USD adalah $ +0.0015827328.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Elixir Staked deUSD kepada USD adalah $ +0.0090655488.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Elixir Staked deUSD kepada USD adalah $ +0.0113835261657018.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00062887+0.06%
30 Hari$ +0.0015827328+0.15%
60 Hari$ +0.0090655488+0.86%
90 Hari$ +0.0113835261657018+1.09%

Apakah itu Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Sumber

Elixir Staked deUSD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Elixir Staked deUSD (SDEUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Elixir Staked deUSD (SDEUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Elixir Staked deUSD.

SDEUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Memahami tokenomik Elixir Staked deUSD (SDEUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SDEUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Berapakah nilai Elixir Staked deUSD (SDEUSD) hari ini?
Harga langsung SDEUSD dalam USD ialah 1.056 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SDEUSD ke USD?
Harga semasa SDEUSD ke USD ialah $ 1.056. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Elixir Staked deUSD?
Had pasaran untuk SDEUSD ialah $ 49.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SDEUSD?
Bekalan edaran SDEUSD ialah 46.58M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SDEUSD?
SDEUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.2 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SDEUSD?
SDEUSD melihat harga ATL sebanyak 0.593515 USD.
Berapakah jumlah dagangan SDEUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SDEUSDialah -- USD.
Adakah SDEUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
SDEUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SDEUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

