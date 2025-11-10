ELLA Harga Hari Ini

Harga langsung ELLA (ELLA) hari ini ialah $ 0.0011119, dengan 5.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ELLA kepada USD penukaran adalah $ 0.0011119 setiap ELLA.

ELLA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,111,747, dengan bekalan edaran sebanyak 999.96M ELLA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ELLA didagangkan antara $ 0.0010356 (rendah) dan $ 0.00115453 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00136588, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ELLA dipindahkan +0.45% dalam sejam terakhir dan -10.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ELLA (ELLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Jumlah Bekalan 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

Had Pasaran semasa ELLA ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELLA ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999955367.887856. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.