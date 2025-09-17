ellow (Y) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) -1.12% Perubahan Harga (7D) +3.83% Perubahan Harga (7D) +3.83%

ellow (Y) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, Y didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi Y sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, Y telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, -1.12% dalam 24 jam dan +3.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ellow (Y) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.83K$ 28.83K $ 28.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.21K$ 29.21K $ 29.21K Bekalan Peredaran 987.22M 987.22M 987.22M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ellow ialah $ 28.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran Y ialah 987.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.21K.