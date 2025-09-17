Apakah itu Elmo (ELMO)

What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Elmo (ELMO) Sumber Laman Web Rasmi

Elmo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Elmo (ELMO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Elmo (ELMO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Elmo.

Semak Elmo ramalan harga sekarang!

ELMO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Elmo (ELMO)

Memahami tokenomik Elmo (ELMO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ELMO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Elmo (ELMO) Berapakah nilai Elmo (ELMO) hari ini? Harga langsung ELMO dalam USD ialah 0.00162581 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ELMO ke USD? $ 0.00162581 . Lihat Harga semasa ELMO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Elmo? Had pasaran untuk ELMO ialah $ 476.49K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ELMO? Bekalan edaran ELMO ialah 293.03M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ELMO? ELMO mencapai harga ATH sebanyak 0.03034979 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ELMO? ELMO melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan ELMO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ELMOialah -- USD . Adakah ELMO akan naik lebih tinggi tahun ini? ELMO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ELMOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Elmo (ELMO) Kemas Kini Industri Penting