What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token.
What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform.
History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers.
What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team.
What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.
Elmo (ELMO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Elmo (ELMO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Elmo (ELMO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Elmo (ELMO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ELMO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ELMO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ELMO, terokai ELMO harga langsung token!
ELMO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ELMO? Halaman ramalan harga ELMO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
