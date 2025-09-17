Elon Trump (ET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.39% Perubahan Harga (7D) -21.01% Perubahan Harga (7D) -21.01%

Elon Trump (ET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ET sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ET telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.39% dalam 24 jam dan -21.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Elon Trump (ET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.55K$ 39.55K $ 39.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.55K$ 39.55K $ 39.55K Bekalan Peredaran 2.10T 2.10T 2.10T Jumlah Bekalan 2,099,999,541,074.0 2,099,999,541,074.0 2,099,999,541,074.0

Had Pasaran semasa Elon Trump ialah $ 39.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ET ialah 2.10T, dengan jumlah bekalan sebanyak 2099999541074.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.55K.