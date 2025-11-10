Elon Trump Fart Harga Hari Ini

Harga langsung Elon Trump Fart (ETF500) hari ini ialah $ 0.00012648, dengan 8.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ETF500 kepada USD penukaran adalah $ 0.00012648 setiap ETF500.

Elon Trump Fart kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 126,464, dengan bekalan edaran sebanyak 999.88M ETF500. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ETF500 didagangkan antara $ 0.00011686 (rendah) dan $ 0.0001264 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04275891, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010773.

Dalam prestasi jangka pendek, ETF500 dipindahkan +2.36% dalam sejam terakhir dan -5.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Elon Trump Fart (ETF500) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 126.46K$ 126.46K $ 126.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 126.46K$ 126.46K $ 126.46K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,880,576.709409 999,880,576.709409 999,880,576.709409

