Tokenomik Elonia Trump (ELONIA)
Elonia Trump (ELONIA) Maklumat
A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump.
Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.
Elonia Trump (ELONIA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Elonia Trump (ELONIA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Elonia Trump (ELONIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Elonia Trump (ELONIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ELONIA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ELONIA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ELONIA, terokai ELONIA harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.