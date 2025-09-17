ElonRWA (ELONRWA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003521 $ 0.00003521 $ 0.00003521 24J Rendah $ 0.00003994 $ 0.00003994 $ 0.00003994 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003521$ 0.00003521 $ 0.00003521 24J Tinggi $ 0.00003994$ 0.00003994 $ 0.00003994 Sepanjang Masa $ 0.00085128$ 0.00085128 $ 0.00085128 Harga Terendah $ 0.00002187$ 0.00002187 $ 0.00002187 Perubahan Harga (1J) +0.64% Perubahan Harga (1D) -10.97% Perubahan Harga (7D) -7.15% Perubahan Harga (7D) -7.15%

ElonRWA (ELONRWA) harga masa nyata ialah $0.00003549. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELONRWA didagangkan antara $ 0.00003521 rendah dan $ 0.00003994 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELONRWA sepanjang masa ialah $ 0.00085128, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002187.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELONRWA telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, -10.97% dalam 24 jam dan -7.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ElonRWA (ELONRWA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Bekalan Peredaran 30.13B 30.13B 30.13B Jumlah Bekalan 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0

Had Pasaran semasa ElonRWA ialah $ 1.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELONRWA ialah 30.13B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69696969696.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.47M.