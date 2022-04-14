Tokenomik Elons Gamertag (RANDOM9)

Tokenomik Elons Gamertag (RANDOM9)

Lihat cerapan utama tentang Elons Gamertag (RANDOM9), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Elons Gamertag (RANDOM9) Maklumat

RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects.

RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him.

RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account.

The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry.

There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk.

https://random9eth.com/

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Elons Gamertag (RANDOM9), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 41.49K
$ 41.49K$ 41.49K
Jumlah Bekalan:
$ 979.81M
$ 979.81M$ 979.81M
Bekalan Edaran:
$ 979.81M
$ 979.81M$ 979.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 41.49K
$ 41.49K$ 41.49K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00134296
$ 0.00134296$ 0.00134296
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Elons Gamertag (RANDOM9): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Elons Gamertag (RANDOM9) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RANDOM9 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RANDOM9 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RANDOM9, terokai RANDOM9 harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.