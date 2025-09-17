Elons Pet Snail (GARY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00290811 $ 0.00290811 $ 0.00290811 24J Rendah $ 0.00297314 $ 0.00297314 $ 0.00297314 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00290811$ 0.00290811 $ 0.00290811 24J Tinggi $ 0.00297314$ 0.00297314 $ 0.00297314 Sepanjang Masa $ 0.164411$ 0.164411 $ 0.164411 Harga Terendah $ 0.00170855$ 0.00170855 $ 0.00170855 Perubahan Harga (1J) +0.86% Perubahan Harga (1D) +0.21% Perubahan Harga (7D) +5.88% Perubahan Harga (7D) +5.88%

Elons Pet Snail (GARY) harga masa nyata ialah $0.00295402. Sepanjang 24 jam yang lalu, GARY didagangkan antara $ 0.00290811 rendah dan $ 0.00297314 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GARY sepanjang masa ialah $ 0.164411, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00170855.

Dari segi prestasi jangka pendek, GARY telah berubah sebanyak +0.86% sejak sejam yang lalu, +0.21% dalam 24 jam dan +5.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Elons Pet Snail (GARY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 129.86K$ 129.86K $ 129.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 129.86K$ 129.86K $ 129.86K Bekalan Peredaran 44.00M 44.00M 44.00M Jumlah Bekalan 44,000,000.0 44,000,000.0 44,000,000.0

Had Pasaran semasa Elons Pet Snail ialah $ 129.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GARY ialah 44.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 44000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 129.86K.