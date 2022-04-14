Tokenomik Elons Pet Snail (GARY)

Tokenomik Elons Pet Snail (GARY)

Lihat cerapan utama tentang Elons Pet Snail (GARY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Elons Pet Snail (GARY) Maklumat

GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.

Laman Web Rasmi:
https://garythesnail.vip/

Elons Pet Snail (GARY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Elons Pet Snail (GARY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 122.10K
$ 122.10K$ 122.10K
Jumlah Bekalan:
$ 44.00M
$ 44.00M$ 44.00M
Bekalan Edaran:
$ 44.00M
$ 44.00M$ 44.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 122.10K
$ 122.10K$ 122.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.164411
$ 0.164411$ 0.164411
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00170855
$ 0.00170855$ 0.00170855
Harga Semasa:
$ 0.00277503
$ 0.00277503$ 0.00277503

Tokenomik Elons Pet Snail (GARY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Elons Pet Snail (GARY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GARY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GARY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GARY, terokai GARY harga langsung token!

GARY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GARY? Halaman ramalan harga GARY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.