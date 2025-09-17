Elumia (ELU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.156488$ 0.156488 $ 0.156488 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +4.31% Perubahan Harga (7D) -3.51% Perubahan Harga (7D) -3.51%

Elumia (ELU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELU sepanjang masa ialah $ 0.156488, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +4.31% dalam 24 jam dan -3.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Elumia (ELU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.93K$ 36.93K $ 36.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 69.52K$ 69.52K $ 69.52K Bekalan Peredaran 531.16M 531.16M 531.16M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Elumia ialah $ 36.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELU ialah 531.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.52K.