Lagi Mengenai ELVIS

Maklumat Harga ELVIS

Laman Web Rasmi ELVIS

Tokenomik ELVIS

Ramalan Harga ELVIS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ELVIS Logo

ELVIS Harga (ELVIS)

Tidak tersenarai

1 ELVIS ke USD Harga Langsung:

$0.00020992
$0.00020992$0.00020992
+17.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
ELVIS (ELVIS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:45:16 (UTC+8)

ELVIS (ELVIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00271165
$ 0.00271165$ 0.00271165

$ 0
$ 0$ 0

-1.11%

+17.64%

-36.66%

-36.66%

ELVIS (ELVIS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELVIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELVIS sepanjang masa ialah $ 0.00271165, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELVIS telah berubah sebanyak -1.11% sejak sejam yang lalu, +17.64% dalam 24 jam dan -36.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ELVIS (ELVIS) Maklumat Pasaran

$ 209.20K
$ 209.20K$ 209.20K

--
----

$ 209.93K
$ 209.93K$ 209.93K

996.54M
996.54M 996.54M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ELVIS ialah $ 209.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELVIS ialah 996.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 209.93K.

ELVIS (ELVIS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ELVIS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ELVIS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ELVIS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ELVIS kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+17.64%
30 Hari$ 0-76.28%
60 Hari$ 0-75.69%
90 Hari$ 0--

Apakah itu ELVIS (ELVIS)

Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ELVIS (ELVIS) Sumber

Laman Web Rasmi

ELVIS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ELVIS (ELVIS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ELVIS (ELVIS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ELVIS.

Semak ELVIS ramalan harga sekarang!

ELVIS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ELVIS (ELVIS)

Memahami tokenomik ELVIS (ELVIS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ELVIS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ELVIS (ELVIS)

Berapakah nilai ELVIS (ELVIS) hari ini?
Harga langsung ELVIS dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ELVIS ke USD?
Harga semasa ELVIS ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ELVIS?
Had pasaran untuk ELVIS ialah $ 209.20K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ELVIS?
Bekalan edaran ELVIS ialah 996.54M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ELVIS?
ELVIS mencapai harga ATH sebanyak 0.00271165 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ELVIS?
ELVIS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ELVIS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ELVISialah -- USD.
Adakah ELVIS akan naik lebih tinggi tahun ini?
ELVIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ELVISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:45:16 (UTC+8)

ELVIS (ELVIS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.