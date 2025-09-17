ELYFI (ELFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00708007 24J Tinggi $ 0.00724245 Sepanjang Masa $ 0.089174 Harga Terendah $ 0.00581478 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.47% Perubahan Harga (7D) +0.70%

ELYFI (ELFI) harga masa nyata ialah $0.00708574. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELFI didagangkan antara $ 0.00708007 rendah dan $ 0.00724245 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELFI sepanjang masa ialah $ 0.089174, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00581478.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELFI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.47% dalam 24 jam dan +0.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ELYFI (ELFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 360.73K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 708.57K Bekalan Peredaran 50.91M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa ELYFI ialah $ 360.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELFI ialah 50.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 708.57K.