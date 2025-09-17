ELYTRA (ELYTRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00024204 $ 0.00024204 $ 0.00024204 24J Rendah $ 0.00026222 $ 0.00026222 $ 0.00026222 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00024204$ 0.00024204 $ 0.00024204 24J Tinggi $ 0.00026222$ 0.00026222 $ 0.00026222 Sepanjang Masa $ 0.00109448$ 0.00109448 $ 0.00109448 Harga Terendah $ 0.00015835$ 0.00015835 $ 0.00015835 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) +1.38% Perubahan Harga (7D) -13.34% Perubahan Harga (7D) -13.34%

ELYTRA (ELYTRA) harga masa nyata ialah $0.0002588. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELYTRA didagangkan antara $ 0.00024204 rendah dan $ 0.00026222 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELYTRA sepanjang masa ialah $ 0.00109448, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015835.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELYTRA telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan -13.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ELYTRA (ELYTRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 258.80K$ 258.80K $ 258.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 258.80K$ 258.80K $ 258.80K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ELYTRA ialah $ 258.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELYTRA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 258.80K.