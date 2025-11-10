Emerge Harga Hari Ini

Harga langsung Emerge (EMERGE) hari ini ialah $ 0.00001283, dengan 8.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EMERGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001283 setiap EMERGE.

Emerge kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,216,170, dengan bekalan edaran sebanyak 94.77B EMERGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EMERGE didagangkan antara $ 0.00001168 (rendah) dan $ 0.00001328 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00002066, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000559.

Dalam prestasi jangka pendek, EMERGE dipindahkan -0.98% dalam sejam terakhir dan -21.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Emerge (EMERGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Bekalan Peredaran 94.77B 94.77B 94.77B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

