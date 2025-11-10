Tokenomik Emerge (EMERGE)

Tokenomik Emerge (EMERGE)

Lihat cerapan utama tentang Emerge (EMERGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:48:39 (UTC+8)
USD

Emerge (EMERGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Emerge (EMERGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.24M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 94.77B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.30M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00002066
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000559
Harga Semasa:
$ 0
Emerge (EMERGE) Maklumat

$EMERGE powers the first platform bringing AI content generation directly into social media feeds. As a product token, $EMERGE aligns user incentives with long term investors while generating operational income through workflow usage fees and creator revenue splits. $EMERGE serves as the parent token for our upcoming workflow token launch pad ecosystem, where viral AI workflows can spawn their own tokens paired to $EMERGE, creating a multi layered economy that captures value from every viral moment and meme created on our platform.

Laman Web Rasmi:
https://www.tryemerge.xyz/

Tokenomik Emerge (EMERGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Emerge (EMERGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EMERGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EMERGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EMERGE, terokai EMERGE harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi