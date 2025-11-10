EMIT Harga Hari Ini

Harga langsung EMIT (EMIT) hari ini ialah $ 0.47829, dengan 6.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EMIT kepada USD penukaran adalah $ 0.47829 setiap EMIT.

EMIT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 80,223, dengan bekalan edaran sebanyak 167.48K EMIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EMIT didagangkan antara $ 0.475062 (rendah) dan $ 0.52412 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.3, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.475062.

Dalam prestasi jangka pendek, EMIT dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -13.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

EMIT (EMIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 80.22K$ 80.22K $ 80.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 80.22K$ 80.22K $ 80.22K Bekalan Peredaran 167.48K 167.48K 167.48K Jumlah Bekalan 167,484.2627819104 167,484.2627819104 167,484.2627819104

Had Pasaran semasa EMIT ialah $ 80.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EMIT ialah 167.48K, dengan jumlah bekalan sebanyak 167484.2627819104. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.22K.