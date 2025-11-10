Tokenomik EMIT (EMIT)

Lihat cerapan utama tentang EMIT (EMIT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:16:37 (UTC+8)
EMIT (EMIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk EMIT (EMIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 85.59K
Jumlah Bekalan:
$ 167.89K
Bekalan Edaran:
$ 167.89K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 85.59K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.3
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.475062
Harga Semasa:
$ 0.508529
EMIT (EMIT) Maklumat

EMIT is a next-gen yield farming protocol on PulseChain, merging classic emissions with reflection token mechanics. Stake LP tokens to earn daily emissions, or single-sided stake EMIT to earn stable tokens from the 4% fee on EMIT transactions. With dual incentives, EMIT empowers users to capture yield through farming or fee-driven staking for sustainable DeFi rewards. EMIT is the premier yield farming experience on PulseChain and is truly an innovation improving upon the classic yield farming experience.

Laman Web Rasmi:
https://emit.farm

Tokenomik EMIT (EMIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik EMIT (EMIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EMIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EMIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EMIT, terokai EMIT harga langsung token!

EMIT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EMIT? Halaman ramalan harga EMIT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

