Harga langsung Emperor (EMPI) hari ini ialah $ 0.01855623, dengan 4.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EMPI kepada USD penukaran adalah $ 0.01855623 setiap EMPI.

Emperor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,858,087, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M EMPI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EMPI didagangkan antara $ 0.01847962 (rendah) dan $ 0.01962755 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03145494, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01679469.

Dalam prestasi jangka pendek, EMPI dipindahkan -0.63% dalam sejam terakhir dan -20.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Emperor (EMPI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.86M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.86M Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Emperor ialah $ 1.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EMPI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.86M.