Harga Emperor Coin langsung hari ini ialah 0.00084985 USD.$IMPERIUM modal pasaran ialah 787,716 USD. Jejaki masa nyata $IMPERIUM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai $IMPERIUM

Maklumat Harga $IMPERIUM

Apakah $IMPERIUM

Laman Web Rasmi $IMPERIUM

Tokenomik $IMPERIUM

Ramalan Harga $IMPERIUM

Emperor Coin Logo

Emperor Coin Harga ($IMPERIUM)

Tidak tersenarai

1 $IMPERIUM ke USD Harga Langsung:

$0.00085401
$0.00085401$0.00085401
+9.80%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Emperor Coin ($IMPERIUM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:07:06 (UTC+8)

Emperor Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Emperor Coin ($IMPERIUM) hari ini ialah $ 0.00084985, dengan 9.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $IMPERIUM kepada USD penukaran adalah $ 0.00084985 setiap $IMPERIUM.

Emperor Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 787,716, dengan bekalan edaran sebanyak 926.89M $IMPERIUM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $IMPERIUM didagangkan antara $ 0.00063363 (rendah) dan $ 0.00086538 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00240548, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00056516.

Dalam prestasi jangka pendek, $IMPERIUM dipindahkan -1.16% dalam sejam terakhir dan -36.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Emperor Coin ($IMPERIUM) Maklumat Pasaran

$ 787.72K
$ 787.72K$ 787.72K

--
----

$ 787.72K
$ 787.72K$ 787.72K

926.89M
926.89M 926.89M

926,888,519.6294363
926,888,519.6294363 926,888,519.6294363

Had Pasaran semasa Emperor Coin ialah $ 787.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $IMPERIUM ialah 926.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 926888519.6294363. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 787.72K.

Emperor Coin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00063363
$ 0.00063363$ 0.00063363
24J Rendah
$ 0.00086538
$ 0.00086538$ 0.00086538
24J Tinggi

$ 0.00063363
$ 0.00063363$ 0.00063363

$ 0.00086538
$ 0.00086538$ 0.00086538

$ 0.00240548
$ 0.00240548$ 0.00240548

$ 0.00056516
$ 0.00056516$ 0.00056516

-1.16%

+9.27%

-36.66%

-36.66%

Emperor Coin ($IMPERIUM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Emperor Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Emperor Coin kepada USD adalah $ -0.0004152718.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Emperor Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Emperor Coin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+9.27%
30 Hari$ -0.0004152718-48.86%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Emperor Coin

Emperor Coin ($IMPERIUM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran $IMPERIUM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Emperor Coin ($IMPERIUM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Emperor Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Emperor Coin ($IMPERIUM)

Emperor Coin ($IMPERIUM) has experienced strong initial traction through an active and growing community. Within the first weeks of launch, the project has attracted over 10,000 followers on X (Twitter) and more than 1,600 active community members across social platforms. The presale was hosted on PinkSale and successfully reached its hard cap, establishing a starting liquidity pool of approximately $30,000 on Raydium. Strategic partnerships are currently being developed with several market-making firms to sustain a daily trading volume target of $50,000+ and strengthen chart stability. The project has also initiated collaborations with select KOLs (Key Opinion Leaders) to expand market reach and community engagement. Emperor Coin has released its first MVP: the $IMPERIUM token and NFT ecosystem, including the "50 Emperors" NFT collection, which grants holders governance and VIP access. The NFTs are already listed on Solsea. Upcoming milestones include listings on CoinGecko and CoinMarketCap, integration with TradingView charts, and the launch of exclusive holder events, starting with Dubai. The team’s focus is on creating strong brand presence, building liquidity depth, and driving adoption through community rewards, giveaways, and strategic marketing campaigns. Links for verification: 🌐 Website: https://emperorcoin.io 🐦 X (Twitter): https://twitter.com/EmperorCoin

Emperor Coin ($IMPERIUM) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Emperor Coin

Berapakah nilai 1 Emperor Coin pada tahun 2030?
Jika Emperor Coin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Emperor Coin berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:07:06 (UTC+8)

Emperor Coin ($IMPERIUM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Emperor Coin

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.