Emperor Coin Harga ($IMPERIUM)
Harga langsung Emperor Coin ($IMPERIUM) hari ini ialah $ 0.00084985, dengan 9.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $IMPERIUM kepada USD penukaran adalah $ 0.00084985 setiap $IMPERIUM.
Emperor Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 787,716, dengan bekalan edaran sebanyak 926.89M $IMPERIUM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $IMPERIUM didagangkan antara $ 0.00063363 (rendah) dan $ 0.00086538 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00240548, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00056516.
Dalam prestasi jangka pendek, $IMPERIUM dipindahkan -1.16% dalam sejam terakhir dan -36.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Emperor Coin ialah $ 787.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $IMPERIUM ialah 926.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 926888519.6294363. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 787.72K.
-1.16%
+9.27%
-36.66%
-36.66%
Pada hari ini, perubahan harga Emperor Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Emperor Coin kepada USD adalah $ -0.0004152718.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Emperor Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Emperor Coin kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+9.27%
|30 Hari
|$ -0.0004152718
|-48.86%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Emperor Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Emperor Coin ($IMPERIUM) has experienced strong initial traction through an active and growing community. Within the first weeks of launch, the project has attracted over 10,000 followers on X (Twitter) and more than 1,600 active community members across social platforms. The presale was hosted on PinkSale and successfully reached its hard cap, establishing a starting liquidity pool of approximately $30,000 on Raydium. Strategic partnerships are currently being developed with several market-making firms to sustain a daily trading volume target of $50,000+ and strengthen chart stability. The project has also initiated collaborations with select KOLs (Key Opinion Leaders) to expand market reach and community engagement. Emperor Coin has released its first MVP: the $IMPERIUM token and NFT ecosystem, including the "50 Emperors" NFT collection, which grants holders governance and VIP access. The NFTs are already listed on Solsea. Upcoming milestones include listings on CoinGecko and CoinMarketCap, integration with TradingView charts, and the launch of exclusive holder events, starting with Dubai. The team’s focus is on creating strong brand presence, building liquidity depth, and driving adoption through community rewards, giveaways, and strategic marketing campaigns. Links for verification: 🌐 Website: https://emperorcoin.io 🐦 X (Twitter): https://twitter.com/EmperorCoin
