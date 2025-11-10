Tokenomik Emperor Coin ($IMPERIUM)

Lihat cerapan utama tentang Emperor Coin ($IMPERIUM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:48:46 (UTC+8)
USD

Emperor Coin ($IMPERIUM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Emperor Coin ($IMPERIUM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 814.72K
Jumlah Bekalan:
$ 926.89M
Bekalan Edaran:
$ 926.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 814.72K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00240548
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00056516
Harga Semasa:
$ 0.0008756
Emperor Coin ($IMPERIUM) Maklumat

Emperor Coin ($IMPERIUM) has experienced strong initial traction through an active and growing community. Within the first weeks of launch, the project has attracted over 10,000 followers on X (Twitter) and more than 1,600 active community members across social platforms. The presale was hosted on PinkSale and successfully reached its hard cap, establishing a starting liquidity pool of approximately $30,000 on Raydium. Strategic partnerships are currently being developed with several market-making firms to sustain a daily trading volume target of $50,000+ and strengthen chart stability. The project has also initiated collaborations with select KOLs (Key Opinion Leaders) to expand market reach and community engagement. Emperor Coin has released its first MVP: the $IMPERIUM token and NFT ecosystem, including the "50 Emperors" NFT collection, which grants holders governance and VIP access. The NFTs are already listed on Solsea. Upcoming milestones include listings on CoinGecko and CoinMarketCap, integration with TradingView charts, and the launch of exclusive holder events, starting with Dubai. The team’s focus is on creating strong brand presence, building liquidity depth, and driving adoption through community rewards, giveaways, and strategic marketing campaigns. Links for verification: 🌐 Website: https://emperorcoin.io 🐦 X (Twitter): https://twitter.com/EmperorCoin

Laman Web Rasmi:
https://emperorcoin.io/

Tokenomik Emperor Coin ($IMPERIUM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Emperor Coin ($IMPERIUM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $IMPERIUM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $IMPERIUM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $IMPERIUM, terokai $IMPERIUM harga langsung token!

$IMPERIUM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $IMPERIUM? Halaman ramalan harga $IMPERIUM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

