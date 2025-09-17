Empyreal (EMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 61.71 $ 61.71 $ 61.71 24J Rendah $ 70.65 $ 70.65 $ 70.65 24J Tinggi 24J Rendah $ 61.71$ 61.71 $ 61.71 24J Tinggi $ 70.65$ 70.65 $ 70.65 Sepanjang Masa $ 495.39$ 495.39 $ 495.39 Harga Terendah $ 12.26$ 12.26 $ 12.26 Perubahan Harga (1J) +3.36% Perubahan Harga (1D) -3.02% Perubahan Harga (7D) +4.32% Perubahan Harga (7D) +4.32%

Empyreal (EMP) harga masa nyata ialah $68.51. Sepanjang 24 jam yang lalu, EMP didagangkan antara $ 61.71 rendah dan $ 70.65 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EMP sepanjang masa ialah $ 495.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 12.26.

Dari segi prestasi jangka pendek, EMP telah berubah sebanyak +3.36% sejak sejam yang lalu, -3.02% dalam 24 jam dan +4.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Empyreal (EMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.59M$ 20.59M $ 20.59M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.59M$ 20.59M $ 20.59M Bekalan Peredaran 300.00K 300.00K 300.00K Jumlah Bekalan 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Had Pasaran semasa Empyreal ialah $ 20.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EMP ialah 300.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.59M.